Курс валют на сегодня 19 апреля - доллар подорожал, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 19 апреля - доллар подорожал, евро стал дороже

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На пятницу, 19 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 19 апреля цена доллара США составит 26 гривен 84 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 15 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 19 копеек, что в свою очередь на 3 копейки больше чем в четверг, 18 апреля.

В четверг, 18 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.865/26.84 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.21/30.17 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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