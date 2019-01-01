Россия отказалась поддержать «пасхальное» перемирие на Донбассе

Ірина Геращенко

Представители России на минских переговорах отказались поддержать предложение Украины объявить «пасхальное» перемирие на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«6 часов сегодня длилась скайп-конференция ТКГ и группы по безопасности, на которой обсуждали инициативу пасхального перемирия. Переговоры только что завершились. Безрезультатно», — написала она.

По словам Ирины Геращенко, во время переговоров трехсторонней контактной группы российская сторона не захотела брать на себя какие-либо обязательства, в том числе предоставлять гарантию соблюдения режима тишины на линии соприкосновения. Более того: официальный представитель РФ Борис Грызлов даже не принял участие в видеоконфереции. Вместо него позицию России объявил дипломат Кульмугамедов.

Как и ранее, представители РФ всячески отрицают то, что их страна развязала вооруженный конфликт на Донбассе, повторяя тезис о «гражданскую войну» и необходимость «прямого диалога» с ОРДЛО. По словам Ирины Геращенко, «пасхальное» перемирие должно было начаться 19 апреля.

Напомним, это не первый случай, когда представители России срывают заседание трехсторонней контактной группы на минских переговорах. Как сообщал ONLINE.UA 27 февраля этого года дипломаты РФ категорически отказались обсуждать статус украинских военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе.