Боевики проигнорировали "пасхальное" перемирие на Донбассе и понесли значительные потери

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Оккупанты на Донбассе, несмотря на объявленное в одностороннем порядке "пасхальное" перемирие, 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений, из них: трижды из минометов калибра 82 мм, вооружение танка, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе села Павлополь; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – возле села Водяное; дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Пески; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе села Талаковка", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил: со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Светлодарск; из ручных противотанковых гранатометов – в районе населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов один украинский защитник был ранен.

Как отмечается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 18 апреля троих оккупантов было уничтожено, еще пять – ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представители России на минских переговорах отказались поддержать предложение Украины объявить «пасхальное» перемирие на Донбассе.