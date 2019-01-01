НБУ: делаем все возможное, чтобы не допустить паніку на валютном рынке

НБУ: делаем все возможное, чтобы не допустить паніку на валютном рынке

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Обмін валют

Нацбанк Украины фиксирует негативные колебания на валютном рынке после того, как Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной.

Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», о нервозности участников межбанковского рынка заявил председатель НБУ Яков Смолий в ходе своего выступления на заседании СНБО.

По словам руководителя Национального банка, на последней торговой сессии межбанка курс гривны по отношению к доллару снизился сразу на 15 копеек. Пока в НБУ не могут прогнозировать, как решение суда повлияет на стоимость валюты в дальнейшем, но «колебания были ощутимы».

Во время вчерашнего заседания СНБО, которое было срочно созвано президентом для обсуждения ситуации вокруг решения Окружного админсуда, Петр Порошенко заявил о необходимости предотвратить панику среди населения. В свою очередь, Яков Смолий пообещал приложить максимум усилий для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Новость о том, что Украина может вернуть крупнейший банк бывшим собственникам, негативно отразилась и на мировых рынках. Стоимость украинских еврооблигаций вчера упала на 0,6-1,4%. Соответственно, из-за повышения рисков доходность ценных бумаг выросла на 0,24% – до 8,6% годовых.

По информации ONLINE.UA Нацбанк Украины готовит апелляцию на решение Окружного админсуда г.Киева. Если она будет отклонена, государство рискует значительно усложнить отношения с МВФ. Это, в свою очередь, может привести к утрате стабильности национальной валюты или даже дефолту Украины по внешним кредитным обязательствам.

 

Источник: Інтерфакс Теги: НБУ, Яків Смолій, Петр Порошенко, СНБО, национализация ПриватБанка
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