НБУ: делаем все возможное, чтобы не допустить паніку на валютном рынке

Обмін валют

Нацбанк Украины фиксирует негативные колебания на валютном рынке после того, как Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной.

Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», о нервозности участников межбанковского рынка заявил председатель НБУ Яков Смолий в ходе своего выступления на заседании СНБО.

По словам руководителя Национального банка, на последней торговой сессии межбанка курс гривны по отношению к доллару снизился сразу на 15 копеек. Пока в НБУ не могут прогнозировать, как решение суда повлияет на стоимость валюты в дальнейшем, но «колебания были ощутимы».

Во время вчерашнего заседания СНБО, которое было срочно созвано президентом для обсуждения ситуации вокруг решения Окружного админсуда, Петр Порошенко заявил о необходимости предотвратить панику среди населения. В свою очередь, Яков Смолий пообещал приложить максимум усилий для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Новость о том, что Украина может вернуть крупнейший банк бывшим собственникам, негативно отразилась и на мировых рынках. Стоимость украинских еврооблигаций вчера упала на 0,6-1,4%. Соответственно, из-за повышения рисков доходность ценных бумаг выросла на 0,24% – до 8,6% годовых.

По информации ONLINE.UA Нацбанк Украины готовит апелляцию на решение Окружного админсуда г.Киева. Если она будет отклонена, государство рискует значительно усложнить отношения с МВФ. Это, в свою очередь, может привести к утрате стабильности национальной валюты или даже дефолту Украины по внешним кредитным обязательствам.