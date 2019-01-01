Медведчук признался, что Путин готов предложить Зеленскому за сделку по Донбассу

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин предложит Владимиру Зеленскому, если он победит на президентских выборах в Украине, заключить соглашение с Москвой и таким образом восстановить контроль над Донбассом и получить дешевый газ и инвестиции с РФ. Об этом сообщил кум Путина и глава политсовета "Оппозиционной платформы — За Жизнь" Виктор Медведчук, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По его словам, Кремль хотел бы узнать больше о Зеленском, у которого нет политического опыта, чтобы понять, является ли он кем-то, с кем он может иметь дело, в отличие от действующего президента Петра Порошенко.

"У них нет никаких ожиданий в Москве... Они хотят посмотреть, что будет потом, кто будет в его (Зеленского) окружении, и что он будет делать и с кем", — говорит политик.

Также Медведчук утверждает, что основной целью России является возвращение Донбасса под контроль Украины, но на своих условиях. По мнению кума Путина, сейчас Зеленский занимает неверную позицию, но после избрания президентом он может ее изменить, глубже изучив эту тему.

"Может быть, он придет к мысли, что ради мира нужно это сделать. Никто не говорит о необходимости идти на уступки или что-то отдавать. Мы говорим о необходимости вернуть людей и территорию", — заявил он, добавив,что Путин может быть готов освободить 24 захваченных украинских моряков в качестве жеста доброй воли.

Кроме того, Медведчук уверяет, что Зеленский мог бы восстановить экономические отношения с Россией. Он повторил, что, как и ранее, Россия хочет, чтобы переговоры о судьбе Донбасса велись между киевской властью, представителями пророссийских руководителей оккупированных территорий и самой Россией.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Зеленский признался, кем на самом деле считает Владимира Путина.