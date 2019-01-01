Президентские выборы 2019: Филарет неожиданно обратился к украинцам

Патріарх Філарет (фото — commons.wikimedia.org)

Бывший предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет обратился к украинцам и призвал их сознательно голосовать за сохранение Украины и ее цивилизационного выбора, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Церковь.Инфо".

"Украина переживает сейчас момент сложных испытаний. На кону само ее существование, как государства. Московский агрессор оккупировал часть наших земель, на фронте гибнут наши воины. Церковь молится за целостность Украины и за погибших героев. Церковь молится за победу и за единство украинского народа. Без единства не может быть достигнуто победы над оккупантом и сохранено цивилизационный выбор Украины, нашу общность с Европой", — говорится в обращении.

Филарет подчеркнул, что церковь молится за то, чтобы Господь дал мудрость нашему народу сделать такой выбор во время нынешних президентских выборов, который сохранил бы наше Украинское государство, обеспечил его суверенитет, целостность и будущее.

Патриарх признался, что обеспокоен тем, что в течение предвыборной кампании в обществе звучали высказывания, направленные против европейского выбора Украины, попиралась память героев Небесной сотни и погибших на российско-украинской войне воинов.

"Пренебрежение к самой Украине, культуре и языку украинского народа – недопустимо. На выборах надо голосовать за сохранение Украинского Государства, за его независимость и свободу, за которую отдают свои жизни на Донбассе наши лучшие сыновья и дочери", — подчеркнул Филарет.

Как сообщал ONLINE.UA, известный украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал украинцев внимательно проверять информацию относительно выборов президента Украины, а также спокойно и взвешенно принимать решения.