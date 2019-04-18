"Северный поток-2" поможет Украине: в Германии шокировали новым заявлением

"Северный поток-2" поможет Украине: в Германии шокировали новым заявлением

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Депутат Бундестага и спикер по вопросам внешней политики германских социал-демократов Нилс Шмид утверждает, что проект "Северный поток-2" может помочь Украине, ведь позволит применить реверсные поставки и экспортировать в Украину часть газа, полученного через этот газопровод.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

По мнению политика, немецкое правительство сделало ошибку, когда достаточно долго утверждало, что этот проект является исключительно коммерческим.

"Как и любой крупный энергетический проект "Северный поток-2" имеет политическое измерение. Это понятно. Именно поэтому нынешнее немецкое правительство работает над решением политических проблем, ищет возможности гарантировать, что украинская газотранспортная система останется задействованной", — сказал он.

Кроме того, Шмид подчеркнул, что "Северный поток-2" не должен начинать экспортировать газ в Европу до тех пор, пока не будет найдено решение о сохранении украинского транзита.

"В ближайшем будущем Россия все же не сможет отказаться от украинской газотранспортной системы. Ей нужны несколько маршрутов экспорта газа, особенно в контексте поставки газа в Юго-Восточную Европу. В каком-то смысле "Северный поток-2" может помочь и Украине, ведь мы можем задействовать реверсные поставки и экспортировать в Украину часть газа, полученного через этот газопровод", — добавил политик.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее представитель Nord Stream 2 Йенс Мюллер заявил, что российский газопровод "Северный поток-2", строительство которого вызвало осуждение международного сообщества, на самом деле не сможет заменить транзит газа через Украину.

Источник: Європейська правда Теги: Північний потік -2, Украина, ФРГ, газ, РФ
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