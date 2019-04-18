Коломойский: Порошенко - моя марионетка

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский олигарх Игорь Коломойский впервые объяснил, почему считает действующего президента Украины и кандидата на эту должность Петра Порошенко своей марионеткой, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Экономическую правду"

Журналисты попросили бизнесмена объяснить решение суда о признаниинационализации незаконной.

"Вы сказали, что "когда Филатови-Порошенки" перестают давить на судей, то сразу же появляются справедливые решения ". То есть влияние Порошенко на суды ослабло?", — спросил представитель СМИ.

Коломойский опроверг это утверждение и добавил, что считает президента Украины своей марионеткой.

— Нет. Он — просто моя марионетка, и в последний месяц перед окончанием его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано. Он же считал, что кто-то его марионетка. Я считаю, что он — моя марионетка. Будет делать все, что ему говорят. Чтобы искупить свою вину", — говорит олигарх.

Журналист в свою очередь поинтересовался, о какой "вине" идет речь.

"Он должен выйти к украинскому народу и сказать, что за то, что он хотел поживиться чужой собственностью, он устроил национализацию Приватбанка вместе с Гонтаревой", — ответил Коломойский.

Как сообщал ONLINE.UA, штаб украинского шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, отреагировал на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализацию "Приватбанка".