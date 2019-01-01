Порошенко предлагает открыть дело против судьи, который вернул Приватбанк Коломойскому

Петро Порошенко

Президент Украины предложил Генпрокурору и Председателю СБУ изучить возможность открытия уголовного дела против судьи Окружного административного суда.Киева, который своим решением признал национализацию Приватбанка незаконной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

В ходе внеочередного заседания СНБО, которое вчера было созвано для обсуждения ситуации вокруг Приватбанка, президент Порошенко заявил, что недавнее решение Окружного админсуда имеет признаки неправосудного.

«Обращаюсь с просьбой к Службе безопасности Украины, к вам, Юрий Витальевич, после завершения всех необходимых судебных процедур, возможности возбуждения уголовного дела за неправосудное решение судей, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ решения по существу», – сообщил Порошенко на заседании СНБО.

Как известно, в декабре 2016 года НБУ был вынужден национализировать Приватбанк, чтобы не допустить неплатежеспособности этого финансового учреждения. Национализация Приватбанка была осуществлена в координации и при поддержке Международного валютного фонда.

По информации ONLINE.UA Нацбанк планирует подать апелляцию на недавнее решение Окружного административного суда. В свою очередь, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский заявил, что возвращение контроля над банком его не интересует, но он планирует добиться от государства выплаты компенсации в размере 2 млрд долларов США.