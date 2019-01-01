"Я уйду сам": Зеленский дал украинцам новое обещание

Володимир Зеленський (фото — з відкритих джерел)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что выходит из бизнеса студии "Квартал 95" и перестает быть партнером олигарха Игоря Коломойского, а в случае избрания президентом, если его уличат в коррупционных действиях, уйдет в отставку сам.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала, передает ONLINE.UA.

"Игорь Коломойский — ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании некоторых коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" — спросил журналист Зеленского.

"Если эти схемы будут со мной связаны... Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду сам", — ответил кандидат.

"То есть за Коломойского вы страдать не будете?" — уточнил журналист.

"Если Коломойский будет разоблачен... Подождите, я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то с какой-то фабрики. Поэтому я фактически перестаю быть партнером", — заявил Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UA, политический эксперт и журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских считает, что украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский знает все свои слабые и сильные стороны, а следовательно подготовит сценарий к дебатам с действующим украинским главой Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".