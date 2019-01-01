Шокирующая сумма: сколько Порошенко и Зеленский за неделю потратили на агитацию

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Действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко потратил на агитацию перед вторым туром в период с 7 по 13 апреля почти 97 миллионов гривен, его оппонент Владимир Зеленский — 50,4 миллиона, передает ONLINE.UA со ссылкой Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Указано, что НАЗК утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

В течение отчетного периода избирательный фонд Порошенко был сформирован за счет собственных средств кандидата в президенты (99 900 000,00 грн).По данным Нацагентства, в течение отчетного периода возврат добровольных взносов лицам не осуществлялся.

"Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано почти 97 млн грн., средства избирательного фонда были использованы на цели, предусмотренные Законом", — говорится в сообщении.

Согласно анализу отчета Зеленского, в течение отчетного периода его избирательный фонд сформирован исключительно за счет средств политической партии (44 597 440 грн). Добровольные взносы в это время также не осуществлялись.

Суммарно за последнюю неделю кандидаты потратили на агитацию 147 миллионов гривен.

Как сообщал ONLINE.UA, 12 апреля лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая на выборах президента в 2019 году заняла третье место, записала обращение к кандидатам на пост главы государства Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко после телефонных дебатов" между ними накануне.