Шокирующая сумма: сколько Порошенко и Зеленский за неделю потратили на агитацию

Действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко потратил на агитацию перед вторым туром в период с 7 по 13 апреля почти 97 миллионов гривен, его оппонент Владимир Зеленский — 50,4 миллиона, передает ONLINE.UA со ссылкой Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Указано, что НАЗК утвердило анализ промежуточных финансовых отчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
"Для финансирования предвыборных агитационных мероприятий и материалов предвыборной агитации использовано почти 97 млн грн., средства избирательного фонда были использованы на цели, предусмотренные Законом", — говорится в сообщении.
Согласно анализу отчета Зеленского, в течение отчетного периода его избирательный фонд сформирован исключительно за счет средств политической партии (44 597 440 грн). Добровольные взносы в это время также не осуществлялись.
Суммарно за последнюю неделю кандидаты потратили на агитацию 147 миллионов гривен.
Как сообщал ONLINE.UA, 12 апреля лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая на выборах президента в 2019 году заняла третье место, записала обращение к кандидатам на пост главы государства Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко после телефонных дебатов" между ними накануне.