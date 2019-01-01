В Минздраве обратились к Порошенко и Зеленскому с важной просьбой

Уляна Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун не рекомендует кандидатам в президенты употреблять алкоголь перед сегодняшними теледебатами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook-страницу главы МИНЗДРАВА.

Ульяна Супрун не советует побеждать страх перед важным публичным выступлением с помощью алкоголя. Научиться контролировать свои эмоции можно, начав с правильной осанки и расслабления голосовых связок. Например, можно положить руку на грудь и несколько раз произносить звук «хаммммм», каждый раз низким тоном.

Чтобы выступающий не имел страха перед выступлением, и.о. министра советует представить, что зрители сидят в пижамах.

«Все сонные, непричесані, а вы такие свеженький, в голове ясность, сейчас им расскажете. Ничего страшного с вами не произойдет — осознайте это», – пишет Ульяна Супрун в своем Фейсбуке.

Во время выступления важно найти точки опоры. Это можно сделать, расставив ноги по ширине плеч. Размахивать руками не надо – это может лишь усилить тревожность.

Прятать глаза от зрителей, глядя в пустоту, не стоит. Наоборот, рекомендуется найти визуальный контакт с аудиторией. Это позволит получить от зрителей обратную связь, поняв, интересует ли их выступление. Супрун также советует не бояться делать паузы.

Принимать алкоголь перед выступлением не рекомендуется. Спиртное действительно снимает тревожность на короткий срок, но есть риск того, что у человека начнет путаться речь и мысли. Поэтому если кто-то сильно волнуется, ему лучше принять успокоительное, а не алкоголь.

Как ранее сообщал ONLINE.UA сегодняшние президентские дебаты между Владимиром Зеленским и петром Порошенко будут транслировать в России и Беларуси.