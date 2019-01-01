Прогноз погоды в Украине на субботу - 20 апреля

Прогноз погоды в Украине на субботу - 20 апреля

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Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор.— Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В субботу в Киеве ночью будет облачно. Утром будет облачно. Днем будет пасмурно, небольшой дождь. Вечером пасмурно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +3 до +11°C.

Ночью +4°C. Относительная влажность 89%. Ветер 1 м/c.

Утром +3°C. Относительная влажность 84%. Ветер 1 м/c.

Днем +11°C. Относительная влажность 51%. Ветер 2 м/c.

Вечером +8°C. Относительная влажность 64%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоды в Украине на субботу - 20 апреля

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +11°C

Температура ночью +5°C (малооблачно). Относительная влажность 49%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 52%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (малооблачно). Относительная влажность 38%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +9°C (малооблачно). Относительная влажность 53%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +11°C

Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 73%. Ветер 2 м/c.

Температура утром 0°C (ясно). Относительная влажность 64%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно). Относительная влажность 35%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (пасмурно). Относительная влажность 51%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +10°C

Температура ночью +8°C (облачно). Относительная влажность 53%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 57%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +10°C (ясно). Относительная влажность 45%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +11°C

Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 59%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +1°C (ясно). Относительная влажность 54%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (малооблачно). Относительная влажность 33%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (облачно). Относительная влажность 45%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +8°C

Температура ночью +3°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +2°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 89%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +6°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +13°C

Температура ночью +5°C (облачно). Относительная влажность 52%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 55%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (малооблачно). Относительная влажность 31%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 40%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +18°C

Температура ночью +8°C (ясно). Относительная влажность 53%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +5°C (ясно). Относительная влажность 58%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +18°C (малооблачно). Относительная влажность 28%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +15°C (облачно). Относительная влажность 34%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +13°C

Температура ночью +7°C (облачно). Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 60%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (малооблачно). Относительная влажность 37%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +14°C

Температура ночью +3°C (малооблачно). Относительная влажность 70%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +6°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +14°C (пасмурно). Относительная влажность 32%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +13°C (пасмурно). Относительная влажность 46%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +14°C

Температура ночью +4°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +1°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +14°C (облачно). Относительная влажность 31%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 38%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +12°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 53%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +4°C (малооблачно). Относительная влажность 54%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (облачно). Относительная влажность 34%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (малооблачно). Относительная влажность 43%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +12°C

Температура ночью +4°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 70%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно). Относительная влажность 40%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +12°C (облачно). Относительная влажность 52%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +15°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 61%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +3°C (ясно). Относительная влажность 58%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +15°C (малооблачно). Относительная влажность 32%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 39%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +10°C

Температура ночью +1°C (ясно). Относительная влажность 83%. Ветер 2 м/c.

Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 72%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +10°C (пасмурно). Относительная влажность 39%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (пасмурно). Относительная влажность 52%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +11°C

Температура ночью +4°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +1°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно). Относительная влажность 41%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +12°C

Температура ночью +4°C (ясно). Относительная влажность 87%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +2°C (малооблачно). Относительная влажность 78%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно). Относительная влажность 39%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +9°C (малооблачно). Относительная влажность 50%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +12°C

Температура ночью +5°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +3°C (облачно). Относительная влажность 76%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 45%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно). Относительная влажность 60%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +15°C

Температура ночью +5°C (ясно). Относительная влажность 62%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +2°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +15°C (пасмурно). Относительная влажность 32%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно). Относительная влажность 43%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от -1 до +12°C

Температура ночью +2°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 1 м/c.

Температура утром -1°C (ясно). Относительная влажность 68%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно). Относительная влажность 32%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно). Относительная влажность 49%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +12°C

Температура ночью +4°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +2°C (ясно). Относительная влажность 63%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно). Относительная влажность 33%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 41%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +14°C

Температура ночью +4°C (ясно). Относительная влажность 71%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 67%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +14°C (пасмурно). Относительная влажность 35%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно). Относительная влажность 56%. Ветер 8 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +11°C

Температура ночью +7°C (облачно). Относительная влажность 70%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +5°C (ясно). Относительная влажность 66%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно). Относительная влажность 37%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 50%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +13°C

Температура ночью +4°C (малооблачно). Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +1°C (малооблачно). Относительная влажность 69%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно). Относительная влажность 30%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 41%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +13°C

Температура ночью +4°C (малооблачно). Относительная влажность 59%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +2°C (ясно). Относительная влажность 61%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно). Относительная влажность 31%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 44%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от 0 до +12°C

Температура ночью +2°C (малооблачно). Относительная влажность 61%. Ветер 3 м/c.

Температура утром 0°C (малооблачно). Относительная влажность 60%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно). Относительная влажность 32%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно). Относительная влажность 46%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от +1 до +13°C

Температура ночью +5°C (малооблачно). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +1°C (ясно). Относительная влажность 74%. Ветер 7 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно). Относительная влажность 36%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 48%. Ветер 6 м/c.


Погода в Украине и Мире на 5 дней

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, погода, прогноз погоды
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