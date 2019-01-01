"Они будут прокляты": Лукашенко выступил с громкой угрозой

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страну невозможно разрушить, потому что в ней уже живет поколение независимых белорусов, которые дадут мощнный ответ врагу. С такой громкой речью он выступил в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

Политик отметил, что сейчас много "болтовни" о том, что Беларусь "куда-то включат, поделят и другое", но это невозможно, поскольку граждане родились в свободной и независимой стране.

"Тот, кто сегодня осмелится уничтожить Беларусь — президент, правительство или еще кто — они будут прокляты нашим белорусским народом... А кто посмеет сделать это силой — они получат мощный ответ от нашего народа, прежде всего от тех, кто родился в суверенной и независимой Беларуси", — подчеркнул Лукашенко.

Как известно, в последнее время Кремль активно развивает так называемое Союзное государство, в которое входят Россия и Беларусь. Разговоров о возможной оккупации Беларуси Россией становится больше – и такой сценарий начинает действительно волновать международное сообщество. Что интересно, соглашение о тесном сотрудничестве страны подписали еще в 1997 году, однако реальных результатов в этом направлении было немного.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия подумают про совместной ответ на возможное появление в Европе или Украине ядерных ракет США средней и меньшей дальности.