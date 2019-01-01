"Путину Донбасс не нужен": эксперт объяснил, чего ждать от РФ после выборов

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Украинский дипломат и эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара считает, что глава Кремля Владимир Путин попытается оказать давление на нового президента относительно конфликта на Донбассе. Однако, судя по заявлениям кандидата в президенты Владимира Зеленского, он не собирается идти на компромисс с Россией в ключевых вопросах.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал". "Не Украина начала войну. Поэтому, к сожалению, мы не можем решать, когда она закончится. Мы только можем сделать так, чтобы цели Путина не были реализованы и не проиграть. И введение миссии ООН на Донбасс зависит исключительно от России. Кремлю Донбасс не нужен, это инструмент влияния на Украину", – напоминает Александр Хара. По мнению эксперта, если цена продолжения агрессии на Донбассе для России будет слишком высокой, то тогда Москва будет искать компромиссы. Хотя Кремль согласен на "компромисс" только за счет украинских интересов. При этом, считает дипломат, изменение переговорного формата ни на что принципиально не повлияет.

Как сообщал ONLINE.UА, российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно.



