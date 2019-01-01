Депутата Найема в Одессе облили нечистотами (ВИДЕО)

Фото: dumskaya.net

Народного депутата и известного журналиста Мустафу Найема, который прибыл в Одессу для поддержки местных активистов, облили нечистотами. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание «Думская», это произошло после того, как депутат решил посетить место расположения Летнего театра.

По убеждению одесской общественности, сквер, где находится театр, планируют отдать под застройку торгово-офисного центра. Планам окончательного уничтожения территории Летнего театра препятствует лишь отсутствие разрешения Минкульта.

«Мы создадим в Верховной Раде группу, которая будет защищать архитектурные памятники в Одессе, которые сейчас незаконно застраивают. Надеюсь, что с этой группой мы будем системно давить на правоохранительные органы и местную власть, чтобы она прекращала это произвол», – заявил депутат.

Мустафа Найем сообщил, что несколько недель назад одесские активисты подали заявление в ГПУ, Нацполицию и СБУ, в котором говорится о наличии в их городе организованной преступной группировки во главе с мэром Трухановым и Галантерником. Последнего многие называют теневым хозяином Одессы.