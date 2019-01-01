У Зеленского напомнили правила поведения зрителей во время дебатов

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского на своей странице в Facebook напомнил правила поведения зрителей во время посещения дебатов 19 апреля на НСК «Олимпийский». Эти правила состоят из нескольких пунктов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
- Билет обязательно нужно распечатать. Объясняется это тем, что в электронном виде пропуск на стадион действовать не будет. Один билет дает возможность входа только одному человеку.
- До окончания дебатов не разрешается выходить за пределы КПП стадиона.
- Лица, имеющие признаки алкогольного или наркотического опьянения, на НСК «Олимпийский» допущены не будут.
- Категорически запрещается приносить с собой фото — или видеокамеры, оружие, огнеопасные или легковоспламеняющиеся средства, наркотики или алкоголь, любые напитки, в том числе безалкогольные, а также домашних животных. Ради безопасности настоятельно не рекомендуется брать с собой детей.
- За нарушение правил зрителя будет выведено за пределы стадиона или не допущен до его посещения.
Вход на стадион будет открыт с 16:00. Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся в 19:00. Сайт ONLINE.UA будет транслировать их ход в режиме реального времени.