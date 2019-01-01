У Зеленского напомнили правила поведения зрителей во время дебатов

НСК "Олімпійський"

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского на своей странице в Facebook напомнил правила поведения зрителей во время посещения дебатов 19 апреля на НСК «Олимпийский». Эти правила состоят из нескольких пунктов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Билет обязательно нужно распечатать. Объясняется это тем, что в электронном виде пропуск на стадион действовать не будет. Один билет дает возможность входа только одному человеку. До окончания дебатов не разрешается выходить за пределы КПП стадиона. Лица, имеющие признаки алкогольного или наркотического опьянения, на НСК «Олимпийский» допущены не будут. Категорически запрещается приносить с собой фото — или видеокамеры, оружие, огнеопасные или легковоспламеняющиеся средства, наркотики или алкоголь, любые напитки, в том числе безалкогольные, а также домашних животных. Ради безопасности настоятельно не рекомендуется брать с собой детей. За нарушение правил зрителя будет выведено за пределы стадиона или не допущен до его посещения.

Вход на стадион будет открыт с 16:00. Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским начнутся в 19:00. Сайт ONLINE.UA будет транслировать их ход в режиме реального времени.