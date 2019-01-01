Президентские выборы 2019: как голосовать и какие документы брать с собой

Президентские выборы 2019: как голосовать и какие документы брать с собой

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Фото: 24tv.ua

21 апреля пройдет второй тур выборов президента Украины — голосование продлится с 8 утра до 20 вечера без перерыва. ONLINE.UA решил напомнить всем читателям, какие документы нужно брать с собой, как вести себя в случае нарушений и что делать, если вы нечаянно испортили бюллетень.

В Конституции Украины сказано, что право голоса имеют все граждане Украины, которым уже исполнилось 18 лет. Этого права лишены только те, кого суд признал недееспособными.

Для получения избирательного бюллетеня для голосования в день выборов Президента Украины члену участковой избирательной комиссии предоставляется один из указанных документов, подтверждающий личность и гражданство Украины.

На обычном избирательном участке вам нужен один из указанных ниже документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно получивших гражданство);
  • военный билет (только для военнослужащих срочной службы).

На заграничном избирательном участке, а также на специальном избирательном участке:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • дипломатический паспорт;
  • служебный паспорт.

На специальном избирательном участке – тюрьма или СИЗО:

  • карточка (справка) учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора, которая должна содержать: фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, гражданство, фотокарточку лица, подпись руководителя и печать учреждения (для лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах).

Если же так случилось, что заполняя бюллетень, вы допустили ошибку, обратитесь к комиссии. По вашему письменному заявлению вам должны выдать другой бюллетень, предварительно составив соответствующий акт. Другой избирательный бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.

Ранее ONLINE.UA объяснял, что будет, если один из кандидатов снимется с выборов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Президентские выборы 2019, избирательные участки, избиратели, ЦИК
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