Президентские выборы 2019: как голосовать и какие документы брать с собой

21 апреля пройдет второй тур выборов президента Украины — голосование продлится с 8 утра до 20 вечера без перерыва. ONLINE.UA решил напомнить всем читателям, какие документы нужно брать с собой, как вести себя в случае нарушений и что делать, если вы нечаянно испортили бюллетень.

В Конституции Украины сказано, что право голоса имеют все граждане Украины, которым уже исполнилось 18 лет. Этого права лишены только те, кого суд признал недееспособными.

Для получения избирательного бюллетеня для голосования в день выборов Президента Украины члену участковой избирательной комиссии предоставляется один из указанных документов, подтверждающий личность и гражданство Украины.

На обычном избирательном участке вам нужен один из указанных ниже документов:

паспорт гражданина Украины;

временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно получивших гражданство);

военный билет (только для военнослужащих срочной службы).

На заграничном избирательном участке, а также на специальном избирательном участке:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт;

служебный паспорт.

На специальном избирательном участке – тюрьма или СИЗО:

карточка (справка) учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора, которая должна содержать: фамилию, имя, отчество, число, месяц, год рождения, гражданство, фотокарточку лица, подпись руководителя и печать учреждения (для лиц, находящихся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах).

Если же так случилось, что заполняя бюллетень, вы допустили ошибку, обратитесь к комиссии. По вашему письменному заявлению вам должны выдать другой бюллетень, предварительно составив соответствующий акт. Другой избирательный бюллетень выдается только в обмен на испорченный и только один раз.

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