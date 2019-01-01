Спрос на шенгенские визы в Украине упал в 4 раза

В течение 2018 года в Украине в консульства государств, входящих в Шенгенскую зону, было подано 191,7 тыс обращений за получением шенгенских виз. Это почти вчетверо меньше в сравнении с количеством заявлений, поданных в 2017 году. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные общественной организации «Европа без барьеров», два года назад обращений с просьбой о получении «шенгена» достигало 720,9 тыс.

Падение спроса на визы привело к тому, что Украина значительно опустилась в неофициальном рейтинге поданных заявок. Если в 2017 году по этому показателю мы были на 6-м месте в мире, то в прошлом году уже на 16-ом .

«Это нормальный тренд в условиях безвизового режима, поскольку шенгенские визы для большинства украинских граждан уже не нужны. Из-за этого наблюдается резкое падение численности поданных заявок», – сообщила директор ОО «Европа без барьеров» Ирина Сушко.

При этом не стоит забывать, что в консульства европейских государств за визами обращаются не только украинцы, но и граждане других стран. Часть из них постоянно или временно проживает на территории Украины, другие приезжают ради более быстрого оформления документов.

Кроме разовых туристических и рабочих виз заметно упало количество заявлений на получение мультивиз. Если в 2017 году их насчитывалось 59,7% от общего количества, то в прошлом году лишь 25,5%.

Похожая с Украиной ситуация наблюдается в соседней Грузии, где после установления «безвиза» количество заявок на получение шенгенских виз также существенно упала. Если в 2016 году в Тбилиси было подано свыше 100 тысяч заявок, то в прошлом всего 2927.