"Только давайте без дури!": Лукашенко высмеял выборы в Украине

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко в послании к белорусскому народу и национальному собранию напомнил, что в этом году в Беларуси пройдут выборы в Палату представителей и Совета Республики. Политик призвал народ провести их спокойно — "без дури", намекнув на президентскую гонку в Украине.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

"Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно. В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Они станут экзаменом не только для кандидатов в депутаты и всей вертикали власти, но и для каждого избирателя", – заявил лидер белорусов.

По его словам, никаких игр не будет, ведь стране нужен "действенный, активный, мощный парламент, в котором должна быть представлена молодежь, ветеранам должна быть предоставлена возможность побороться".

"И не надо бояться выдвигать свои кандидатуры, бороться – от партий, организаций. Это и есть предвыборная кампания, это и есть выборы... Но только без дури! Без забора крови, без дебатов на стадионах и прочего (как в Украине – ред.). Идите к людям. Там основной фронт политической борьбы", – заявил Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страну невозможно разрушить, потому что в ней уже живет поколение независимых белорусов, которые дадут мощный ответ врагу.