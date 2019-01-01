"Откуда у него мой номер?": соцсети возмущены из-за звонков от Порошенко

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

В соцсетях активно обсуждают новый метод агитации, который использует действующий украинский президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко. Как известно, на днях украинцам начал звонить робот, который голосом Порошенко призывает прийти на выборы 21 апреля и проголосовать за него, передает ONLINE.UA.

Многих избирателей возмутил такой метод, ведь они не понимают, где команда действующего украинского главы взяла номера их мобильных телефонов.

Руководитель секретариата партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Максим Саврасов рассказал, что не знает откуда у команды кандидата номера телефонов украинцев. В частности, на вопрос, где штаб Порошенко взял телефонные контакты украинцев, которые являются персональными данными, Саврасов ответил, что "алгоритма не знает".

В то же время он рассказал, что массовое прозвон украинцев оплачивается из избирательного фонда кандидата.

"Сумму не знаю, проплачиваем из фонда", – сказал Саврасов.

Что интересно, в промежутчном отчете Порошенко от 13 апреля относительно расходов на предвыборную кампанию не указаны расходы на такие звонки.

"Вероятно, эта статья расходов будет содержаться в финальном отчете, который обнародуют уже после второго тура выборов", — предполагают в ЧЕСТНО.

О звонках от президента украинцы начали сообщать в соцсетях с 18 апреля, отмечается, что они продолжаются до сих пор.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко высмеял выборы в Украине.