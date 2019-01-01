Национализация Приватбанка: суд принял еще одно решение в пользу Коломойского

Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский получил очередную победу в Окружном административном суде города Киева. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

В решении, принятом 18 апреля в Окружном админсуде, Коломойский исключен из перечня физических и юридических лиц, связанных с Приватбанком. Соответствующий иск по делу был подан от имени оффшорной фирмы Triantal Investments Ltd (Кипр), которая подконтрольна Игорю Коломойскому.

В пресс-релизе НБУ сообщается, что решение об определении перечня лиц, связанных с Приватбанком является одним из ключевых при рассмотрении дела о национализации этого финансового учреждения. Как отмечают в Нацбанке, они глубоко обеспокоены тем, что суд принял очередное решение не в пользу государства. Если это постановление вступит в силу, это будет означать, что Игорь Коломойский будет освобожден от финансовых обязательств в деле о выводе из Приватбанка средств на общую сумму около 5,5 млрд долларов США. В результате это может привести к потерям средств налогоплательщиков и усилит риски для банковской и финансовой системы.

В НБУ планируют в ближайшее подать апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева.

Напомним, что вчера на заседании СНБО глава НБУ Яков Смолий заявил, что его учреждение будет делать все возможное, чтобы не допустить паники на валютном рынке.