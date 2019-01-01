"НАТО все демонизируют": Россия набросилась на Альянс с наглыми обвинениями

Єнс Столтенберг (фото — flickr.com)

Российская власть утверждает, что НАТО "демонизирует военную активность" России в Черном море и на самом деле "там ничего не изменилось". С таким наглым заявлением выступил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Как 200 лет стоял там Черноморский флот, так и стоял, в том числе и в период, когда Крым был украинским. Флот это не только корабли, надводные и подводные, это и морская пехота и береговая оборона, и очень сильный воздушный компонент. В этом смысле качество нашего военного присутствия в Черном море никак не изменилось", — сказал Грушко.

По его словам, наиболее серьезной проблемой с точки зрения безопасности РФ считает "попытки некоторых стран активизировать свое присутствие".

"Мы фиксируем увеличение количества полетов разведывательных операций, наблюдаем рост воздушной активности в этом регионе. На все это мы будем реагировать в соответствии с нашими представлениями о том, что нужно сделать для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы обороны и безопасности", — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщал ONLINE.UA, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.