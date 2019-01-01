В Кремле признались, будет ли Путин смотреть дебаты Порошенко и Зеленского

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на киевском стадионе "Олимпийский" в Кремле постараются записать и передать главе РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что по-прежнему не знает, будет ли Путин в пятницу следить за этими дебатами.

"Пока у меня нет информации по этому поводу. Мы будем смотреть обязательно, площадку пока коллеги мне не порекомендовали. В любом случае попробуем это записать и передать президенту. Может быть, у него будет на выходных какое-то время посмотреть. Но, конечно, мы все это в наши дайджесты включим", — сказал Песков.

Отметим, ранее политический эксперт Петр Олещук сделал прогноз относительно изменения тактики главы Кремля, если новым президентом Украины станет Владимир Зеленский. По его словам, Путин, пользуясь неопытностью шоумена, попытается связать его сомнительными вещами, чтобы он не имел возможности для маневра. Но есть шанс достичь договоренностей относительно Донбасса.

Ранее ONLINE.UА сообщал, кто может устранить Путина от власти в России.