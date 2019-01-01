"Зачем вы туда лезете?": Зеленский рассказал, как Порошенко пригласил его на Банковую

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов рассказал, как действующий украинский глава Петр Порошенко пригласил его на Банковую и убеждал его сняться с выборов, передает ONLINE.UA.

По словам шоумена, Порошенко спросил его, зачем он баллотируется в президенты, ведь это очень тяжелая работа, которая отнимает много времени, сил, а также возможность видеть свою семью, своих детей.

Украинский шоумен утверждает, что ответил очень лаконично:

"А зачем вы все туда лезете(в президенты — ред.)?"

Кроме того, Зеленский заявил, что голосовал в 2014 году за своего оппонента, действующего президента Петра Порошенко, но ошибся и теперь сам будет бороться за кресло президента.

"Я результат ваших ошибок", — заявил шоумен.

Напомним, ведущими дебатов является Елена Фроляк от штаба Зеленского и Андрей Куликов от штаба Порошенко. Однако, несмотря на присутствие обоих кандидатов на стадионе, это не является официальными дебатами. По закону, встреча Порошенко и Зеленского должна состояться в студии Общественного в 21:00.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель Центра исследований политических ценностей Олесь Доний прогнозирует, что дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко никоим образом не повлияют на результаты выборов.