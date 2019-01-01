Порошенко - Зеленскому: Вы - мешок, в котором черти и коты!

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают".

Об этом он заявил во время 5-минутной речи на стадионе НСК "Олимпийский", где он выступал после Зеленского согласно жеребьевке, передает ONLINE.UA.

Порошенко сразу перешел на крик, а под конец заявил, обращаясь к оппоненту:

"Вы – не кот в мешке, Вы – мешок, а в вашем мешке – черти и коты!.. Право народа – знать, что именно собирается делать кандидат в президенты воюющей страны. Именно он, а не его члены штаба, консультанты, советники. И мы так и не узнали. А право народа – знать будущее, а не обливать друг друга грязью", – подчеркнул Порошенко.

На эту реплику Зеленский ответил чуть позже:

"Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре!".

Как сообщал ONLINE.UA, украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов рассказал, как действующий украинский глава Петр Порошенко пригласил его на Банковую и убеждал сняться с выборов.