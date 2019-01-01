Пасха 2019: как избежать стресса для организма при выходе из Великого поста

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Великий пост – самый важный и продолжительный пост у православных христиан. Длится он 48 дней и заканчивается праздником Пасхи. В 2019 году Великий пост начался 11 марта и закончится 27 апреля.

В период поста верующие отказываются от пищи животного происхождения, духовно очищаются, ходят в церковь и больше молятся. Для многих суть Великого поста заключается в диете, которая очень кстати после зимы. Чтобы ограничения в еде после праздничного пасхального стола не вылезли вам боком, выход из поста, как из любой другой диеты, должен быть плавным. ONLINE.UA собрал главные правила выхода из Великого поста, которые помогут минимизировать стресс для организма.

Когда после длительного ограничения вы садитесь за стол, на котором собраны ароматные колбаски, пышные паски и майонезные салаты, хочется съесть все и сразу. Но этого делать категорически нельзя! Долгий пост меняет наше чувство аппетита и настраивает жировую ткань на то, чтобы запасаться, как только мы начнем есть снова. Поэтому все съеденное сразу отложится там, где не нужно. Главное правило выхода из Великого поста – во всем соблюдать меру. Не кушать все и сразу, а выбрать для себя изначально один вид белка – нежирное мясо или рыбу. Также не стоит налегать на алкоголь, ведь даже в небольших дозах он стимулирует аппетит. Помните, что и яйца являются тяжелой пищей, поэтому стоит употреблять не более двух яиц в день.

Начните выход из Великого поста с кисломолочных продуктов. Творог, йогурты, кефир подготовят вашу пищеварительную систему к употреблению привычной пищи. К тому же, на пасхальном столе вам лучше отдать предпочтение творожной паске. Свежая выпечка будет не самым приятным сюрпризом для вашего организма, а вот творожный десерт – подарит удовольствие и не принесет вреда.

Диетологи советуют не запивать употребляемую пищу ни соком, ни водой, ни чаем или кофе. Старайтесь пить спустя 2-2,5 часа после приема еды, а еще лучше за 20 минут до трапезы выпить стакан воды – таким образом, вы немного успокоите аппетит и запустите пищеварительную систему.

Салаты, без которых не обходится праздничный пасхальный стол, лучше заправить оливковым или же подсолнечным маслом, не используя майонез, особенно из магазина.

В первые дни после Великого поста стоит отказаться от вредных продуктов: макарон, картофеля, конфет, мучных изделий, газированных напитков, чипсов, сухариков, фаст-фуда и прочих. Главную часть вашего рациона должны составлять каши, овощи и фрукты.

Важно помнить, что после окончания Великого поста вашему организму понадобится около двух недель, чтобы полностью восстановиться и не быть шокированным от жирной и жареной пищи.

Если все же ваша сила воли не смогла устоять от аромата свежеиспеченных паски или мяса, ни в коем случаи нельзя помогать организму переварить пищу с помощью медицинских препаратов. Они лишь ускоряют переваривание, но не избавляют от негативных последствий переедания. Для того, чтобы ускорить метаболизм, на ночь можно съесть несколько яблок. Также помогает самомассаж: пощипывайте живот снизу вверх, можно использовать и специальные массажеры. Еще лучше после пасхальных праздников устроить себе разгрузочный день. Ничего не ешьте, старайтесь больше пить воды, травяных чаев, свежевыжатых соков и собственноручно приготовленных смузи.

Если вам удалось продержаться и не есть пищу животного происхождения на протяжении семи недель, постарайтесь и в день Пасхи не есть «до потери пульса» и помнить, что вкусная еда будет и завтра. К тому же новые и правильные привычки в употреблении пищи, приобретенные во время Великого поста, помогут вам поддерживать здоровье и красоту тела, поэтому не стоит их забывать и сразу заедать жирной пищей.

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