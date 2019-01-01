Зеленский и Порошенко стали на колени во время дебатов - фото

Володимир Зеленський та Петро Порошенко (фото — з відкритих джерел)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский стал на колени перед матерями, женами и детьми погибших в российско-украинской войне на Донбассе. Петр Порошенко также опустился на колени и поцеловал флаг, который сзади него держала в руках одна из женщин, сообщает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что перед этим Порошенко спросил, почему шоумен ранее говорил, что готов стать на колени перед главой Кремля Владимиром Путиным. Зеленский ответил, что готий стать на колени перед кем угодно, лишь бы только на коленях не оказалась сама Украина.

Также президент Петр Порошенко на стадионных дебатах объяснил оппоненту Владимиру Зеленскому, какова его стратегия борьбы с коррупцией:

"Я не палач и не судья. Президент создает необходимые условия для справедливого судопроизводства, создания следственных органов, для честного и непредвзятого расследования. И я делал и буду делать все, что от меня зависит", — заявил действующий президент.

Относительно своих друзей Порошенко подчеркнул: "ни один, подчеркиваю, ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции".

Он пообещал, что в случае наличия обоснованных подозрений кто-либо из его знакомых перестанет быть для него другом и сядет в тюрьму.

Как сообщал ONLINE.UA, Порошенко считает, что его оппонент Владимир Зеленский будет слабым главой государства в случае победы, а риски от его прихода к власти "зашкаливают".