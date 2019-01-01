Порошенко обратился к Зеленскому с новым предложением

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на телеканале "Общественное".

Об этом Порошенко сказал сегодня во время своего заключительного слова во время дебатов на стадионе "Олимпийский", передает ONLINE.UA.

"Сегодня мы наконец-то дали возможность людям услышать небольшую толику нашей дискуссии. И это чрезвычайно важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она была продолжена сейчас на Общественном вещании", – отметил президент.

Стоит отметить, что шоумен этот призыв проигнорировал и ничего не ответил.

Порошенко считает, что на "Олимпийском" Зеленский не рассказал "ничего ни о стратегии, ни относительно направлений и шагов".

Напомним, ведущими дебатов были Елена Фроляк от штаба Зеленского и Андрей Куликов от штаба Порошенко. Однако, несмотря на присутствие обоих кандидатов на стадионе, это не были официальные дебаты. По закону, встреча Порошенко и Зеленского должна состояться в студии Общественного в 21:00.

Как сообщал ONLINE.UA, во время дебатов кандидат в президенты Владимир Зеленский стал на колени перед матерями, женами и детьми погибших в российско-украинской войне на Донбассе. Петр Порошенко также опустился на колени и поцеловал флаг, который сзади него держала в руках одна из женщин.