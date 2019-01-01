Не удержался: Зеленский выругался во время дебатов с Порошенко

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Завершая дебаты на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе, а действующий президент Петр Порошенко – не допустить возвращения олигархата. Украинский шоумен также решил не изменять своей эмоциональности, поэтому не удержался и выругался, передает ONLINE.UA.

Так, Зеленский, отвечая на ранее поставленный вопрос Порошенко о его ценностях, сказал: "Наши принципы – равенство всех перед законом, снятие неприкосновенности, закон об импичменте".

"Относительно медицинской реформы. Если качественных лекарств нет, нет доступных цен, условий в больницах, денег нет, нормальных зарплат у врачей нет, какая нафиг реформа? По поводу дорог мне нечего сказать, ибо их нет. По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить", – добавил он.

К сожалению, шоумен так и не ответил Порошенко, пойдет ли на официальные дебаты на "Общественном".

Порошенко в свою минуту сказал:

"Друзья, они не видят, что сделано за 5 лет. Они пытаются перетянуть это на любые другие направления. Мы с вами должны объединиться для того, чтобы вернуть Крым в Украину, чтобы защитить украинский Донбасс, чтобы защитить Украину от популизма и российских фейков", – сказал действующий президент.