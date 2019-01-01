Не удержался: Зеленский выругался во время дебатов с Порошенко

Не удержался: Зеленский выругался во время дебатов с Порошенко

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Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Завершая дебаты на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе, а действующий президент Петр Порошенко – не допустить возвращения олигархата. Украинский шоумен также решил не изменять своей эмоциональности, поэтому не удержался и выругался, передает ONLINE.UA.

Так, Зеленский, отвечая на ранее поставленный вопрос Порошенко о его ценностях, сказал: "Наши принципы – равенство всех перед законом, снятие неприкосновенности, закон об импичменте".

"Относительно медицинской реформы. Если качественных лекарств нет, нет доступных цен, условий в больницах, денег нет, нормальных зарплат у врачей нет, какая нафиг реформа? По поводу дорог мне нечего сказать, ибо их нет. По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить", – добавил он.

К сожалению, шоумен так и не ответил Порошенко, пойдет ли на официальные дебаты на "Общественном".

Порошенко в свою минуту сказал:

"Друзья, они не видят, что сделано за 5 лет. Они пытаются перетянуть это на любые другие направления. Мы с вами должны объединиться для того, чтобы вернуть Крым в Украину, чтобы защитить украинский Донбасс, чтобы защитить Украину от популизма и российских фейков", – сказал действующий президент.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов рассказал, как действующий украинский глава Петр Порошенко пригласил его на Банковую и убеждал сняться с выборов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебати, НСК «Олимпийский», лайка
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