Дебаты Порошенко и Зеленского: первые впечатления соцсетей

Предвыборные дебаты, которые сегодня прошли на НСК «Олимпийский», уже получили первые отзывы в социальных сетях. Предварительные впечатления от поединка, имевшего миллионы зрителей не только в Украине, но и во многих других странах, оказались довольно неоднозначными.

Первая неожиданность: несмотря на то, что каждый штаб отчитался о том, что «все билеты розданы», сектор сторонников Зеленского оказался более чем наполовину пустым. В то же время другая половина стадиона, отданная штабу Порошенко, была почти полной.

Вторая неожиданность: перед началом дебатов Порошенко решил сломать сценарий, по которому каждый кандидат должен был выступать со своей сцены. Для этого он перешел пешком на ту сторону стадиона, где находился соперник. Очевидно, это было «домашней заготовкой», чтобы изменить неудобный и навязанный оппонентом сценарий.

По поводу содержания самих дебатов, то в целом пользователи соцсетей отмечают, что никому из кандидатов не удалось одолеть соперника с крупным счетом. От Порошенко ожидали полного доминирования От Зеленского, соответственно, провала. Впрочем, оказалось, что лидер «Квартала 95» с каждой неделей все лучше и увереннее разговаривает на украинском языке. Каких-то явных ошибок в выступлениях и ответах Зеленского не было.

В свою очередь, Порошенко в некоторый едва не срывался на крик, пытаясь доказать некомпетентность Зеленского. Выглядело это не всегда приятно, тем более на фоне гула тысяч зрителей, но таких необычный формат стадионных дебатов выбирал отнюдь не Порошенко, а его соперник.

Третья неожиданность: внезапно Зеленский предлагает встать на колени перед погибшими в войне и членами их семей. Порошенко тоже становится на колени, как и Зеленский, но почему-то лицом в противоположную сторону от зрителей...

Многие пользователи Фейсбука отмечает, что дебаты превратились в очередь взаимных обвинений. Каждый из кандидатов вспоминал лишь то, что ему было выгодно. Зеленский не забыл упомянуть о Свинарчук, «отрубленные руки», Медведчука, неспособность остановить войну и множество других проблем, которые забрасывают действующему президенту последние три месяца.

Самым популярным прозвищем, которое звучало из уст Порошенко, было даже не Путин, а Коломойский. Он несколько раз вспоминал о бизнес-связи между Зеленским и бывшим губернатором Днепропетровской области, каждый раз добавляя новые негативные эпитеты о последнем. Наконец, каждый из кандидатов смог сказать, все что хотел. Явного провала Зеленского мы так и не увидели, как на это рассчитывал Порошенко. Но и президент наконец получил для себя дополнительную аудиторию из числа сторонников СЭ, которые до сих пор не имели желания смотреть его телевизионные выступления.