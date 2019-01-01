Телеканал "Общественное" сообщили о возможном теракте во время дебатов

Телеканал "Общественное" сообщили о возможном теракте во время дебатов

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Фото з відкритих джерел

В полицию поступило сообщение о том, что во время дебатов в студии "Общественного" может произойти теракт.

Об этом в эфире сообщила ведущая Мирослава Барчук, передает ONLINE.UA

"Нам сообщили, что в зале есть человек, который может осуществить террористический акт", – сказала она.

Барчук отметила, что полицию звонком сообщили о возможном покушении на президента, однако Петр Порошенко заявил, что останется в студии.

Всем присутствующим в зале предложили ее оставить, если у них возникли опасения.

В полиции говорят, что на линию 102 никаких сообщений относительно "Общественного" не поступало.

Напомним, в ходе дебатов на "Олимпийском" президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призвал своего оппонента Владимира Зеленского приехать на официальные дебаты на телеканале "Общественное". Однако шоумен так и не ответил Порошенко, пойдет на официальные дебаты.

Как сообщал ONLINE.UA, предвыборные дебаты, которые сегодня прошли на НСК «Олимпийский», уже получили первые отзывы от зрителей в социальных сетях. Предварительные впечатления от поединка, который смотрели миллионы зрителей не только в Украине, но и во многих других странах, оказались довольно неоднозначными.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, дебати, Общественное, терракт, покушение
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