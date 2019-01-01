Порошенко признался, когда почувствовал ужас на дебатах

Порошенко признался, когда почувствовал ужас на дебатах

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что дебаты на стадионе "Олимпийский" имели "ужасную часть", когда шоумен Владимир Зеленский назвал боевиков ОРДЛО "повстанцами".Об этом он напомнил на национальных дебатах в студии телеканала "Общественное", передает ONLINE.UA.

"Была ужасная часть, на которой я хотел бы остановиться отдельно. Она касается позиции моего оппонента, когда он назвал российских наемников регулярных сил РФ "повстанцами ЛНР" и "повстанцами ДНР", — сказал Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что он 5 лет доказывал миру, что в Украине российская агрессия.

"Слова о том, что есть "повстанцы ДНР", означают, что у нас нет России, что украинцы сражаются сами с собой, что "ДНР" имеет определенный легитимный статус и что в Украине гражданская война", — добавил политик.
Как сообщал ONLINE.UA, в полицию поступило сообщение о том, что во время дебатов в студии "Общественного" может произойти теракт. Об этом в эфире сообщила ведущая Мирослава Барчук. Барчук отметила, что полицию звонком сообщили о возможном покушении на президента, однако Петр Порошенко заявил, что останется в студии.
Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, дебати, НСК «Олимпийский», Общественное, Владимир Зеленский
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