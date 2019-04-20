Курс валют на сегодня 20 апреля - доллар не изменился, евро не изменился

Курс валют на сегодня 20 апреля - доллар не изменился, евро не изменился

  |  Экономика   |   Читати українською

На субботу, 20 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 20 апреля цена доллара США составит 26 гривен 84 копейки. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 30 19 копеек.

В пятницу, 19 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.855/26.815 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.2/30.15 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
Западные политологи назвали ошибки Порошенко и Зеленского на дебатах
Западные политологи назвали ошибки Порошенко и ...
Зеленский сказал неправду о том, что не был в России после начала войны
Зеленский сказал неправду о том, что не был в Р...
Порошенко намекнул на вероятность нового Майдана
Порошенко намекнул на вероятность нового Майдана
Политолог объяснил, как Путин будет втягивать нового президента Украины в свои схемы
Политолог объяснил, как Путин будет втягивать н...
Дебаты Порошенко и Зеленского: первые впечатления соцсетей
Дебаты Порошенко и Зеленского: первые впечатлен...
Зеленский и Порошенко стали на колени во время дебатов - фото
Зеленский и Порошенко стали на колени во время ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги