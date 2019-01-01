Порошенко намекнул на вероятность нового Майдана

Фото прес-служби президента

Петр Порошенко не исключает вероятность нового Майдана. Информация об этом появилась от главы государства вчера вечером в студии «Общественного телевидения», сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента.

В ответ на вопрос известного львовского правозащитника Мирослава Мариновича о самых больших угрозах, которые стоят перед Украиной, Петр Порошенко заявил, что не исключает появление нового Майдана в будущем. Но, по словам президента, это уже будет «другой Майдан».

«Просил бы, чтобы мы очень тщательно относились к подобным угрозам. Не преуменьшали их, потому что я пытаюсь обратиться к гражданам Украины, и сказать, что главное сейчас страну сохранить... Страна под угрозой, потому что реванш у нас на сегодняшний день это угроза. И под этой оберткой, под этой овечьей шкурой придут настоящие волки. И я противник того, чтобы Украина вновь заплатила такую цену, выводя людей на Майдан. Это будет уже другой Майдан», – заявил Петр Порошенко.

Глава государства также добавил, что он не против сторонников Зеленского, поскольку у многих из этих людей существует запрос на обновление страны. Относительно будущих перспектив, то Порошенко заявил, что собирается готовиться к очередным парламентским выборам, которые должны состояться своевременно, через 6 месяцев. Президент уверен в том, что демократическим партиям удастся «завести новые силы в парламент и сформировать парламентскую коалицию». Петр Порошенко выразил надежду, что это «будут решительные реформаторы».

Как сообщал ONLINE.UA, комментируя дебаты на стадионе НСК «Олимпийский», президент «испытал ужас».