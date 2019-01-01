Западные политологи назвали ошибки Порошенко и Зеленского на дебатах

Дебати на НСК "Олімпійський"

Европейские и американские эксперты по политическим вопросам единодушны в том, что дебаты на НСК «Олимпийский» не смогли переломить ход избирательной кампании. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Голос Америки», дебаты были хоть и напряженными, но малосодержательными. Такой ход событий более выгоден Зеленскому, чем Порошенко.

«Победили все. Зеленский не допустил ошибок и продолжает движение к победе на выборах. В свою очередь, боевой настрой Порошенко активизирует его сторонников, что очень важно для победы на парламентских выборах Рады осенью», – комментирует Александр Кларксон, эксперт Королевского колледжа в Лондоне.

«Дебаты завершились. Порошенко придерживался уже известных тезисов. Зеленский был энергичнее, когда поднял вопрос о неспособности президента выполнить свои обещания. Дебаты не изменили ситуацию на выборах, как это нужно было Порошенко», – делится своими впечатлениями журналист Ян Бейтсон.

«Порошенко сказал, что хотел сказать, чтобы активизировать своих сторонников, то что от него ожидали и слышали в течение последних трех недель. Но там не было ничего такого, чтобы могло переломить ситуацию... Зеленский тоже сделал то, что должен был сделать, прежде всего – держал себя в руках. Его выступление вряд ли добавит ему голосов... Но отрыв такой, что ему достаточно даже посредственного выступления», – комментирует дебаты канадский журналист Майкл Колборн.

Схожего мнения придерживается Сергей Куделя, профессор Университета Бейлор в штате Техас. По его убеждению, вчерашний обмен обвинениями был выигрышным для Зеленского. Порошенко не удалось перевести разговор на предметный уровень, для обсуждения путей развития страны.

Вина в том, что дебаты были малосодержательными, лежит на организаторах. Куделя считает, что зрители смотрели «хаотичное шоу» вместо предметной дискуссии.