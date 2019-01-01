Национализация Приватбанка: Порошенко обвинили в угрозах судьям

Окружний адміністративний суд м.Києва

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк считает обвинения президента Петра Порошенко, которые прозвучали в адрес этого учреждения, вмешательством в деятельность судебной системы. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Интерфакс-Украина», соответствующее заявление было размещено Волком на своей странице в Facebook.

По убеждению председателя суда, предложение Петра Порошенко начать уголовное преследование судьи со стороны ГПУ, СБУ и Нацполіції – это «угроза одним судьям и своеобразный сигнал другим, которые будут осуществлять его пересмотр, и что, в перспективе, их ожидает».

Павел Вовк считает, что после таких заявлений судьям следует обратиться в правоохранительные органы, а также в Высший совет правосудия с сообщением о вмешательстве в их деятельность. «Это выглядит явно не как государственная позиция», – считает председатель суда.

Как уже сообщалось на ONLINE.UA 19 апреля президент Петр Порошенко созвал внеочередное заседание СНБО, где попросил руководство ГПУ и СБУ изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судью Окружного административного суда города Киева, который признал незаконной национализацию Приватбанка. По мнению президента, это решение имеет признаки неправосудного.

Напомним, что Окружной административный суд.Киева регулярно привлекает внимание общественности скандальными и резонансными решениями. В течение нескольких последних месяцев в стенах этого учреждения был восстановлен в должности бывший глава Государственной фискальной службы, обвиняемый в коррупции Роман Насиров; отстранена от должности и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун; отменен запрет на въезд в Украину российскому пропагандисту Игорю Шувалову и актеру из «Сватов» Федору Добронравову.