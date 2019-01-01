Політолог назвал причину, почему нельзя досрочно распустить Раду

Верховна Рада України

Политический эксперт Андрей Вигиринский считает маловероятным наличие законных оснований для досрочного роспуска Верховной Рады. Как сообщает ONLINE.UA об этом он заявил в эфире 24-го телеканала.

По мнению Вигиринского, президент может использовать только один повод для издания указа о роспуске парламента – отсутствие сформированной коалиции в составе 226 депутатов. Многие небезосновательно считает, что фактической коалиции уже давно не существует. Голоса за тот или иной законопроект собираются в ручном режиме. Тем не менее, даже отсутствие документа с подписями 226 депутатов не дает формального основания для прекращения полномочий парламента. Для этого нужно решение суда.

По убеждению политолога, процедура требует от суда установить факт отсутствия коалиции. После этого депутатам дается 30 дней для формирования новой коалиции. И только если в парламенте так и не смогут подтвердить наличие простого большинства, зафиксированной в коалиционном соглашении, тогда у президента появляется право распустить Верховную Раду. Это можно сделать до 27 мая, так как дальше начинается шестимесячный срок до окончания полномочий нынешнего созыва. В течение этого времени парламент уже никто не имеет права распускать.

Таким образом, если крайний срок для выдачи указа о роспуске парламента истекает 27 мая, то решение суда о факте отсутствия коалиции должно появиться не позднее 27 апреля, – считает Андрей Вигиринский.