Прогноз погоды в Украине на воскресенье - 21 апреля

Не стоит недооценивать погоду: если бы она время от времени не менялась, девять из каждых десяти человек не умели бы начать разговор. — Фрэнк Хаббард

Погода на завтра в Киеве

В воскресенье в Киеве осадков не ожидается, ночью будет пасмурно. Утром будет пасмурно. Днем будет пасмурно. Вечером облачно. Температура на протяжении дня будет колебаться от +5 до +12°C.

Ночью +6°C. Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.

Утром +5°C. Относительная влажность 58%. Ветер 5 м/c.

Днем +12°C. Относительная влажность 39%. Ветер 4 м/c.

Вечером +9°C. Относительная влажность 51%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоды на завтра в городах Украины

Прогноз погоди в Полтаве на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +12°C

Температура ночью +3°C (облачно). Относительная влажность 69%. Ветер 4 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно). Относительная влажность 63%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно). Относительная влажность 33%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно). Относительная влажность 48%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Мариуполе на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +12°C

Температура ночью +6°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +4°C (ясно). Относительная влажность 56%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно). Относительная влажность 39%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 47%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Львове на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +12°C

Температура ночью +6°C (облачно). Относительная влажность 70%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +9°C (пасмурно). Относительная влажность 60%. Ветер 1 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 58%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +12°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 75%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ужгороде на завтра

На протяжении дня температура будет от +8 до +18°C

Температура ночью +10°C (облачно). Относительная влажность 51%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно). Относительная влажность 53%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +18°C (пасмурно). Относительная влажность 37%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +13°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 62%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Луганске на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +12°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 56%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +4°C (малооблачно). Относительная влажность 60%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 34%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно). Относительная влажность 46%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Одессе на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +11°C

Температура ночью +8°C (пасмурно). Относительная влажность 68%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно). Относительная влажность 49%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Бердянске на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +11°C

Температура ночью +8°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +6°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +11°C (ясно). Относительная влажность 46%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 53%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Ивано-Франковске на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +11°C

Температура ночью +5°C (облачно). Относительная влажность 61%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 59%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 65%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 73%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Николаеве на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +13°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +5°C (облачно). Относительная влажность 65%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 35%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 52%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Херсоне на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +13°C

Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 1 м/c.

Температура утром +7°C (малооблачно). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно). Относительная влажность 36%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 51%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Хмельницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +12°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 63%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 58%. Ветер 5 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 56%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 68%. Ветер 5 м/c.

Прогноз погоди в Луцке на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +12°C

Температура ночью +8°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 71%. Ветер 8 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 60%. Ветер 8 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 84%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Чернигове на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +13°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно). Относительная влажность 63%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно). Относительная влажность 36%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Запорожье на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +12°C

Температура ночью +4°C (ясно). Относительная влажность 65%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +3°C (малооблачно). Относительная влажность 60%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно). Относительная влажность 30%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Ровно на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +12°C

Температура ночью +8°C (пасмурно). Относительная влажность 63%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно). Относительная влажность 62%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 59%. Ветер 7 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, дождь). Относительная влажность 87%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Черкассах на завтра

На протяжении дня температура будет от +7 до +11°C

Температура ночью +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 60%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно). Относительная влажность 68%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +11°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 43%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 50%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Сумах на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +11°C

Температура ночью +3°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно). Относительная влажность 72%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +11°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 43%. Ветер 4 м/c.

Температура вечером +8°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 63%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Днепре на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +12°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 66%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +5°C (малооблачно). Относительная влажность 63%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 34%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 48%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Виннице на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +12°C

Температура ночью +6°C (пасмурно). Относительная влажность 72%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +5°C (пасмурно). Относительная влажность 72%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 45%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +10°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 58%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Кропивницком на завтра

На протяжении дня температура будет от +3 до +13°C

Температура ночью +6°C (облачно). Относительная влажность 60%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +3°C (облачно). Относительная влажность 67%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +13°C (пасмурно). Относительная влажность 32%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 45%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Тернополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +14°C

Температура ночью +7°C (пасмурно). Относительная влажность 67%. Ветер 6 м/c.

Температура утром +4°C (пасмурно). Относительная влажность 65%. Ветер 6 м/c.

Температура днем +14°C (облачно, небольшой дождь). Относительная влажность 43%. Ветер 1 м/c.

Температура вечером +9°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 83%. Ветер 1 м/c.

Прогноз погоди в Кривом Роге на завтра

На протяжении дня температура будет от +5 до +12°C

Температура ночью +7°C (пасмурно). Относительная влажность 60%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +5°C (облачно). Относительная влажность 60%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 37%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +10°C (пасмурно). Относительная влажность 49%. Ветер 3 м/c.

Прогноз погоди в Донецке на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +10°C

Температура ночью +3°C (малооблачно). Относительная влажность 62%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +2°C (ясно). Относительная влажность 59%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +10°C (пасмурно). Относительная влажность 36%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +8°C (пасмурно). Относительная влажность 53%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Симферополе на завтра

На протяжении дня температура будет от +2 до +10°C

Температура ночью +4°C (малооблачно). Относительная влажность 77%. Ветер 2 м/c.

Температура утром +2°C (ясно). Относительная влажность 80%. Ветер 2 м/c.

Температура днем +10°C (облачно). Относительная влажность 45%. Ветер 2 м/c.

Температура вечером +8°C (облачно). Относительная влажность 52%. Ветер 2 м/c.

Прогноз погоди в Житомире на завтра

На протяжении дня температура будет от +6 до +12°C

Температура ночью +7°C (пасмурно). Относительная влажность 60%. Ветер 5 м/c.

Температура утром +6°C (пасмурно). Относительная влажность 68%. Ветер 4 м/c.

Температура днем +12°C (пасмурно). Относительная влажность 49%. Ветер 5 м/c.

Температура вечером +11°C (пасмурно). Относительная влажность 51%. Ветер 4 м/c.

Прогноз погоди в Харькове на завтра

На протяжении дня температура будет от +4 до +11°C

Температура ночью +4°C (пасмурно). Относительная влажность 73%. Ветер 3 м/c.

Температура утром +7°C (пасмурно). Относительная влажность 65%. Ветер 3 м/c.

Температура днем +11°C (пасмурно, небольшой дождь). Относительная влажность 40%. Ветер 3 м/c.

Температура вечером +9°C (облачно). Относительная влажность 55%. Ветер 2 м/c.

Погода в Украине и Мире на 5 дней