Журналисты выяснили, как Коломойский вивел 5,5 млрд долларов из Приватбанка

Ігор Коломойський

Международная группа журналистов-расследователей OCCRP установила механизм, который использовали Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов для вывода денег Приватбанка в офшоры. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Зеркало недели»

Как выяснилось, Коломойский и Боголюбов вывели капитал Приватбанка через кипрский филиал. Особенность мониторинга финансовых транзакций со стороны НБУ приравнивала дочерний банк на Кипре к другим украинским филиалам Приватбанка. Таким образом, регулятор воспринимал перевод средств как внутреннюю операцию в рамках одного финансового учреждения, тогда как на самом деле средства выводились на зарубежные оффшоры.

Частичная вина лежит и на кипрской власти. Местный регулятор тоже не обратил внимание на то, что серия сделок на общую сумму 5,5 млрд долларов США подкреплена фиктивным контрактам.

Расследование OCCRP основывается на докладе детективного агентства Kroll, которое проводило собственное исследование обстоятельств неплатежеспособности Приватбанка.

Напомним, что Окружной административный суд города Киева недавно принял решение о незаконности национализации Приватбанка. Если рассмотрение апелляции со стороны НБУ ни к чему не приведет и это постановление вступит в законную силу, то дальнейший ход событий может привести либо к банкротству банка, либо к масштабному финансовому и политическому кризису.

В случае возврата Приватбанка бывшим владельцам государство должно вывести из него собственные средства на сумму свыше 130 млрд гривен, которые ранее были переведены для докапитализации. Учитывая наличие у банка около 20 миллионов клиентов, НБУ не сможет позволить его функционирование с капиталом, который не соответствует требованиям регулятора. Таким образом, в Приватбанк, скорее всего, будет введено внешнее управление или у него будет отозвана лицензия.

Другой вариант еще более пессимистичен. Если Коломойский, пользуясь своим влиянием на нового президента (если им станет Владимир Зеленский) решит через суды получить не только банк, но и компенсацию от государства в размере 2 млрд долларов (для докапитализации), то это почти наверняка приведет к разрыву отношений с МВФ. Далее Украину ждет дефолт, девальвация гривны и масштабный политический кризис, который может закончиться новым Майданом и свержением власти.