Восход розовой Луны: интернет заполонили фото и видео необычного явления

Рожевий Місяць

Вчера, 19 апреля, в различных регионах планеты можно было наблюдать за необычным природным явлением, которое называют «розовой Луной». Фотографии спутника Земли в редком цвете мгновенно заполонили социальные сети, пишет ONLINE.UA.

Что интересно, название «розовая Луна» это природное явление получило не из-за желтоватого цвета, а из-за того, что оно появляется в апреле, одновременно с «розовым мхом» – растением, популярным среди американских индейцев.

На широте Киева необычное полнолуние можно наблюдать еще двое суток. Из-за визуального искажения спутник выглядит слишком большим по своим размерам. Поэтому для фотографов он представляет особый интерес.