Восход розовой Луны: интернет заполонили фото и видео необычного явления

Восход розовой Луны: интернет заполонили фото и видео необычного явления

  |  Интересное   |   Читати українською
Рожевий Місяць

Вчера, 19 апреля, в различных регионах планеты можно было наблюдать за необычным природным явлением, которое называют «розовой Луной». Фотографии спутника Земли в редком цвете мгновенно заполонили социальные сети, пишет ONLINE.UA.

Что интересно, название «розовая Луна» это природное явление получило не из-за желтоватого цвета, а из-за того, что оно появляется в апреле, одновременно с «розовым мхом» – растением, популярным среди американских индейцев.

На широте Киева необычное полнолуние можно наблюдать еще двое суток. Из-за визуального искажения спутник выглядит слишком большим по своим размерам. Поэтому для фотографов он представляет особый интерес.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Луна, явище
Новости других СМИ
Пасха 2019: как избежать стресса для организма при выходе из Великого поста
Пасха 2019: как избежать стресса для организма ...
Apple подготовил для всех неожиданный сюрприз
Apple подготовил для всех неожиданный сюрприз
NASA взорвало интернет впечатляющим фото космической "бабочки"
NASA взорвало интернет впечатляющим фото космич...
Facebook удивит пользователей кардинальными изменениями: что известно
Facebook удивит пользователей кардинальными изм...
NASA хочет привлечь Украину к исследованию Луны
NASA хочет привлечь Украину к исследованию Луны
В Греции родился ребенок от трех родителей
В Греции родился ребенок от трех родителей
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи