Каким будет курс доллара посля выборов

Стоит ли украинцам ожидать роста или падения курса доллара после завершения президентской гонки? Ответ на этот вопрос дал старший аналитик финансовой компании «Альпари» Вадим Иосуб, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на 24tv.

По мнению эксперта, значительных колебаний национальной валюты ждать не стоит. На следующей неделе курс доллара может немного подняться, но вряд ли превысит рубеж 27 грн. Причин для существенной коррекции в ту или иную сторону аналитик не видит.

Вадим Иосуб не считает, что результаты второго тура могут привести к резкому укреплению, или наоборот, обесцениванию гривны. На курс доллара гораздо больше влияет баланс спроса и предложения валюты. Для владельцев металлургических и аграрных предприятий текущая конъюнктура достаточно благоприятная. Поскольку они являются крупнейшими экспортерами, объем валютных поступлений в Украину не уменьшится, по крайней мере до нового урожая зерновых.

С другой стороны, все может измениться, если у правительства возникнут проблемы с выплатой внешних долгов из-за разрыва сотрудничества с МВФ. Это может вызвать нервозность на межбанковском рынке. Тогда стоит ожидать снижения курса до уровня 28-29 гривен за доллар.

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