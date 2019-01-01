Известная британская певица неожиданно сообщила о разводе

Известная британская певица неожиданно сообщила о разводе

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Адель

Британская певица Адель подтвердила информацию о разводе со своим мужем Саймоном Коннеки. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press, соответствующее заявление обнародовали представители певицы Бенни Тарантини и Карл Фиш.

«Адель и ее партнер расстались. Они стремятся воспитывать сына в любви. Как всегда, они просят уважать приватность. Больше комментариев не будет», – говорится в электронном письме от представителей певицы.

30-летняя Адель начала встречаться со своим будущим мужем Саймоном Конекки летом 2011 года. В октябре 2012 года она родила сына по имени Анджело. В начале 2017 года Адель и Саймон тайно обручились.

По оценкам газеты Sunday Times, певица за свою карьеру заработала 125 млн фунтов. Это дает ей возможность занимать 19 место в неофициальном списке самых богатых музыкантов мира. Если же брать во внимание только британских поп-звезд, то в этом рейтинге она остается безоговорочным лидером. На втором месте за Адель находится Эд Ширан, чье состояние журналисты оценили в 120 млн фунтов.

По информации ONLINE.UA сейчас Адель работает над четвертым студийным альбомом. Его выход ожидается в декабре 2019 года.

Источник: AP Теги: Адель, шоу-бизнес
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