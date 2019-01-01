В Швеции перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие

Туристический автобус, который сегодня утром следовал из норвежской столицы Осло в Стокгольм, съехал с дороги и перевернулся. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Aftonbladet, авария произошла около 9:25 близ шведского города Эребро.

По данным полиции, в аварии пострадало 14 человек. Двое из них получили тяжелые травмы, но без риска для жизни. Всего в салоне автобуса находилось 19 пассажиров, почти все из них являются гражданами Норвегии. За рулем транспортного средства находился 70-летний водитель.

Журналисты выяснили, что раненых в ДТП доставлено в разные больницы: 11 человек принял медицинский центр города Эребро, еще трое находятся в городской больнице Карлскоге. Большинство пассажиров находятся в шоковом состоянии. От помощи врачей отказались лишь трое граждан.

Полиция пока не дает комментарии относительно возможных причин аварии. Учитывая почтенный возраст водителя автобуса, не следует исключать человеческий фактор. Дорога, где произошло ДТП, уже открыта для проезда. Поврежденный автобус был доставлен на полицейскую площадку для проведения технической экспертизы.