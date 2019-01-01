Песков: новому президенту Украини нужно строить добрые отношения с Россией

Песков: новому президенту Украини нужно строить добрые отношения с Россией

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков советует новому президенту Украины строить взаимовыгодные отношения с Россией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Выступая на брифинге для российских журналистов, Песков отметил, что новоизбранному лидеру Украины нужно сотрудничать с Россией с учетом интересов своих граждан и на основе взаимного доверия» между двумя государствами.

Отвечая на вопрос относительно перспектив развития ситуации на Донбассе, Дмитрий Песков подчеркнул безальтернативность минских соглашений. Кремль надеется, что новый президент Украины не будет прибегать к попыткам силового решения конфликта в этом регионе.

Пресс-секретарь Владимира Путина также заявил, что ни один из кандидатов на пост президента Украины не объявил собственного плана выхода из кризиса на Донбассе. Поэтому руководство России надеется, что новоизбранный лидер разъяснит свою позицию относительно перспектив урегулирования вооруженного конфликта после своего официального вступления в должность.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Россия
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