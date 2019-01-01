Стало известно, сколько россиян смотрело дебаты между Порошенко и Зеленским

Передвиборчі дебати

Сразу несколько российских телеканалов вели прямую трансляцию президентских дебатов в Украине. Общее количество зрителей, которые смотрели в России дебаты между Порошенко и Зеленским, превысило 2 миллиона человек, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Ведомости».

По информации представителей российского телеканала НТВ, онлайн-трансляцию из Киева на их канале в Youtube посмотрело 480 000 зрителей. В социальной сети «Одноклассники» количество просмотров украинских дебатов достигло 1,5 миллиона.

Телеканал «Россия 24» запустил сразу две трансляции дебатов. На одной показывали изображения с синхронным переводом, на другой – обсуждение и комментарии гостей студии. Пиковое количество зрителей на Youtube-канале телеканала «Россия 24» достигло во время дебатов 40 тысяч человек.

Телеканал «Дождь» также вел трансляцию из Киева. Несмотря на то, что это платная онлайн-платформа, видео дебатов показывали в открытом режиме всем желающим. По статистике, которую сообщили представители «Дождя», общее количество зрителей трансляции, не считая тех, кто смотрел ее через мобильные приложения и SmartTV, достигло 38 000 человек.

Кроме этого украинские дебаты показывали на Youtube-каналах RT (13 000 зрителей) и «Навальный-LIVE» (60 000 зрителей).