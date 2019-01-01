В «день тишины» полиция зафиксировала десятки нарушений

Последний день накануне выборов традиционно считается «днем тишины». Однако, несмотря на то, что сегодня любая агитация в пользу того или иного кандидата противоречит законодательству, полиция уже зафиксировала десятки нарушений, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича, по состоянию на 18:00 20 апреля правоохранителям стало известно о 201 нарушении избирательного законодательства. Лидерами антирейтинга стали Днепропетровская (25 заявлений и сообщений), Полтавская (16), Донецкая (15), Одесская (14) области, а также Киев (36).

Большинство нарушений (139) связаны с незаконной агитацией – размещением предвыборных плакатов и билбордов. Кроме того, органами полиции принято два заявления о подкупе избирателей. Составлено 5 административных протоколов.

В Ровенский области в полицию поступило сообщение о письме с угрозами в адрес председателя участковой избирательной комиссии.

Всего с начала избирательной кампании сотрудниками Национальной полиции было зарегистрировано 9,5 тысяч заявлений и сообщений, связанных с выборами. По указанным фактам было открыто 391 производства и оформлено 818 админпротоколов.

Напомним, что завтра, в воскресенье, избирательные участки будут открыты для голосования с 8:00 до 20:00.