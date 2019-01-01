Суд рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов

Суд рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов

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Володимир Зеленський

Адвокат Вадим Галайчук сообщил, что Шестой апелляционный административный суд.Киева сегодня в 21:00 начинает рассмотрение иска о снятии Владимира Зеленского с регистрации кандидата в президенты Украины. По информации ONLINE.UA истцом против Зеленского является председатель общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько.

По мнению адвоката, иск, который сегодня будет рассматриваться в киевском суде против его клиента, не имеет никаких правовых оснований как для подачи, так и для удовольствия.

Галайчук сообщил, что истец Хилько неоднократно подает подобные иски. Последним среди них был жалобой на то, что встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном является незаконной предвыборной агитацией.

По словам автора иска Андрея Хилько, он регулярно подает жалобы в суд не только против Зеленского, но и против Порошенко. За последние три недели, как сам Хилько пишет на своей Facebook-странице, он подал 4 судебных иска против обоих кандидатов в президенты.

Несмотря на то, что в комментарии под своим постом в Фейсбуке Хилько жалуется на угрозы, которые поступают ему от пользователей этой социальной сети, он не собирается отказываться от судебного иска и приглашает представителей прессы принять участие в своем брифинге.

 

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Зеленский, Вадим Галайчук, Андрей Хилько, суд
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