Перед выборами враг на Донбассе увеличил количество обстрелов - у боеовиков большие потери

Перед выборами враг на Донбассе увеличил количество обстрелов - у боеовиков большие потери

  |  Украина   |   Читати українською

В течение минувших суток оккупационные войска РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Четыре раза противник применил запрещенное Минскими соглашениями минометное вооружение калибром 120 и 82 мм (61 обстрел). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС.

  • В районе села Павлополь террористы осуществили два обстрела в направлении украинских подразделений из минометов и станковых противотанковых гранатометов;
  • Вблизи населенного пункта Опытное – из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты;
  • Возле населенного пункта Пески – дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • В районе города Авдеевка – дважды из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
  • Вблизи населенного пункта Гнутово – дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Возле хутора Вильный – один обстрел из минометов калибра 120 мм.

Погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет. По данным разведки ВСУ, 20 апреля было уничтожено четырех оккупантов, еще шесть террористов ранены.

По состоянию на 7:00 21 апреля обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Источник: ONLINE.UA Теги: ООС, Донбасс, обстріли на Донбасі
Новости других СМИ
"Это впервые в истории": власти Польши озвучили прогноз относительно будущего Украины
"Это впервые в истории": власти Польш...
На выборах в Хмельницкой и Волинской области зафиксованы первые нарушения – подробности
На выборах в Хмельницкой и Волинской области за...
Президентские выборы 2019: Вакарчук призывает всех поддержать интересный флешмоб
Президентские выборы 2019: Вакарчук призывает в...
Второй тур выборов в Украине: когда, где и как голосовать
Второй тур выборов в Украине: когда, где и как ...
В Черное море срочно вошел британский разведывательный корабль
В Черное море срочно вошел британский разведыва...
В Германии назвали главную угрозу для Европы
В Германии назвали главную угрозу для Европы
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи