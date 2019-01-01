Перед выборами враг на Донбассе увеличил количество обстрелов - у боеовиков большие потери

В течение минувших суток оккупационные войска РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Четыре раза противник применил запрещенное Минскими соглашениями минометное вооружение калибром 120 и 82 мм (61 обстрел). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе села Павлополь террористы осуществили два обстрела в направлении украинских подразделений из минометов и станковых противотанковых гранатометов;

Вблизи населенного пункта Опытное – из минометов калибра 82 мм и вооружения боевых машин пехоты;

Возле населенного пункта Пески – дважды из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

В районе города Авдеевка – дважды из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

Вблизи населенного пункта Гнутово – дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле хутора Вильный – один обстрел из минометов калибра 120 мм.

Погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет. По данным разведки ВСУ, 20 апреля было уничтожено четырех оккупантов, еще шесть террористов ранены.

По состоянию на 7:00 21 апреля обстрелов со стороны противника не зафиксировано.