В Германии назвали главную угрозу для Европы

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В Германии считают, что РФ стала главной угрозой для мира в Европе. Так, генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн перечислил факты, указывающие на опасность России для всех членов ЕС и не только.

Об этом он рассказал изданиям медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland, передает ONLINE.UA.

"Факты говорят сами за себя", — сказал Цорн, вспомнив как пример аннексию Россией украинского полуострова Крым, конфликт на востоке Украины и гибридную войну, отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, а также нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Если договор прекратит свое действие, миру будет нужно новое соглашение, нацеленное на разоружение, считает генеральный инспектор бундесвера. По мнению Лемма, к подобной сделки необходимо привлечь не только Россию и Соединенные Штаты, но и Китай.

Также недавно посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель заявил, что Германия выступает за сохранение членства России в Совете Европы, но "не любой ценой".

"Да, мы хотим, чтобы Россия осталась в Совете Европы — но не любой ценою. Не за счет наших ценностей. Не скрою, сейчас в СЕ идут дискуссии, что делать с Россией. Именно поэтому ее лишили права голоса в ПАСЕ, и я не вижу шанса, что это решение будет пересмотрено в обозримом будущем", — отметил посол.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ПАСЕ не поддалась на шантаж России, где угрожают отказаться от членства в СЕ, если российской делегации не вернут право голоса в Парламентской ассамблее.